Bardzo trudno się skupić na tym, co się kocha robić. Nawet jeżeli czuję, że skoki są naprawdę fajne, to trudno jest się uśmiechnąć, cieszyć, wznosić ręce do góry, jeśli za płotem dzieje się taka krzywda - powiedział Stoch w sobotniej rozmowie z portalem skijumping.pl

Trzykrotny mistrz olimpijski w niedzielnych kwalifikacjach zajął szóste miejsce. W rozpoczętym o godzinie 16.00 konkursie rywalizuje też pięciu pozostałych Polaków