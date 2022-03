20-latka z Salzburga po serii sukcesów w PŚ była faworytką igrzysk w Pekinie, ale z wyjazdu do Chin i walki o medale wyeliminowało ją zakażenie koronawirusem.

W poprzednim sezonie Kramer była trzecia w PŚ, za Słowenką Niką Kriznar i słynną Japonką Sarą Takanashi, a czołowa trójka zmieściła się w 11 punktach różnicy.

Jedyna startująca w Niemczech Polka - Anna Twardosz - w pierwszej serii uzyskała 71,5 m, co dało jej 32. pozycję i nie wystarczyło do awansu do serii finałowej.

W obu seriach najdłuższe skoki oddała Bogataj - 98 i 98,5 m, która triumfowała z notą 266,8 pkt. O 5,7 pkt wyprzedziła swoją rodaczkę Kriznar (96,5 i 95,5 m) oraz Niemkę Katharinę Althaus - 254,8 (93,5 i 95,5).