49-letnią zmarłą przewieziono do Katmandu na obdukcję. Amerykankę uważano od poniedziałku za zaginioną. Zdobyła szczyt ósmego co do wysokości ośmiotysięcznika Manaslu (8163 m) i podczas zjazdu na nartach prawdopodobnie wpadła do szczeliny lodowca. Akcję ratunkową utrudniały niekorzystne warunki atmosferyczne.

Ta doświadczona himalaistka, która łączyła umiejętności wspinaczkowe ze skialpinizmem, zapisała się jako pierwsza kobieta w historii, która w czasie krótszym niż 24 godziny zdobyła dwa ośmiotysięczniki - Mount Everest i Lhotse. Zjechała na nartach z Czo Oju i jako pierwsza kobieta z Makalu.

Hilaree została wyróżniona tytułem National Geographic Adventurer of the Year w 2018 roku.