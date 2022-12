Szwajcarka Nadine Faehndrich i Norweg Johannes Klaebo wygrali sprinty stylem dowolnym w szwajcarskim Val Muestair. Dominik Bury i Izabela Marcisz dotarli do ćwierćfinałów. Były to pierwsze zawody w Tour de Ski - cyklu zaliczanego do Pucharu Świata w biegach narciarskich.

Marcisz i Dominik Bury jako jedyni z biało-czerwonych przeszli kwalifikacje. Do czołowej "30" nie dostali się 33. Monika Skinder, 36. Kamil Bury i 40. Maciej Staręga. Klaebo w finale uzyskał czas 3.00,98. Drugi ze stratą 0,18 s był Włoch Federico Pellegrino. Trzecie miejsce zajął Sindre Bjoernstad Skar z Norwegii, który przegrał ze swoim rodakiem o 2,19 s. Dominik Bury uplasował się na czwartej pozycji w drugim ćwierćfinale i ostatecznie został sklasyfikowany na 20. miejscu. Faehndrich triumfowała czasem 3.23,56. Miała 0,47 s przewagi nad Szwedką Mają Dahlqvist i 0,62 nad Norweżką Lottą Udnes Weng. Marcisz była czwarta w trzecim ćwierćfinale i została sklasyfikowana na 19. miejscu. W niedzielę w Val Muestair odbędzie się bieg na dochodzenie stylem klasycznym 10 km. Będą to drugie zawody Tour de Ski. Tour de Ski to prestiżowy cykl biegów na terenie Niemiec, Włoch i Szwajcarii. Kobiety i mężczyźni rywalizują w tych samych dniach. W tym sezonie zakończy się 8 stycznia tradycyjnym podjazdem na szczyt Alpe Cermis we włoskim Val di Fiemme. Zwycięzcami poprzedniej edycji byli Norweg Johannes Klaebo i Rosjanka Natalja Niepriajewa. W latach 2010-2013 czterokrotnie cykl wygrała Justyna Kowalczyk. Michał Ignasiewicz