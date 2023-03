Menedżer norweskiej reprezentacji Per Arne Botnan poinformował, że bracia Boe nie założą nart do niedzieli. To oznacza, że na pewno nie wystartują w czwartkowym biegu indywidualnym na 20 km ani w sobotniej sztafecie 4x7,5 km. Nie jest jeszcze jasne, czy będą mogli wystąpić w niedzielnym biegu ze startu wspólnego.

Obaj Norwegowie startowali z COVID-19 już w ubiegłym tygodniu w Novym Mescie, gdzie zajęli pierwsze dwie lokaty zarówno w sprincie, jak i w biegu na dochodzenie. Kolejny pozytywny wynik badania na koronawirusa w niedzielę sprawił, że nie wzięli już udziału w sztafecie mieszanej ani supermikście.

Johannes Thingnes Boe wygrał w tym sezonie 13 z 16 zawodów indywidualnych i jest prawie pewny czwartej w karierze Kryształowej Kuli. Teoretycznie odebrać mu ją może jeszcze tylko jego rodak Sturla Holm Laegreid, który z kolei nie startował w Czechach z powodu infekcji COVID-19. Tarjei Boe jest w klasyfikacji generalnej czwarty.

Zawody w Oestersund to przedostatnia runda PŚ tej zimy. Po niej planowane są jeszcze tylko zmagania w Oslo-Holmenkollen 16-19 marca.