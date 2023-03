Próbuję jak mogę i do każdego skoku podchodzę najlepiej jak mogę, ale nic mi nie wychodzi. Dzisiaj to była czarna d...pa - powiedział Norweg dziennikarzom kanału telewizji norweskiej NRK transmitującego zawody.

Granerud jest naszą wielka nadzieją. Wygrał prolog będący kwalifikacjami przed niedzielnym konkursem, ale w serii finałowej zawiódł po raz kolejny, co nie rokuje dobrze, zwłaszcza że jeszcze żaden Norweg nie wygrał Raw Air - skomentowała NRK.

Po pierwszej serii byłem trzeci, a później, pomimo że wykonałem skok według wszelkich instrukcji, już nie wiem co się stało. Muszę to przemyśleć, ale czasu jest mało ponieważ w tym turnieju skaczemy codziennie - powiedział Granerud.

Norweski turniej Raw Air rozpoczął się w piątek i potrwa do 19 marca. Po drugim konkursie w Oslo w niedzielę rywalizacja przeniesie się do Lillehammer, a później do Vikersund.

Zbigniew Kuczyński