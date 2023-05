Szósty najdłuższy mecz NHL w historii po 79 minutach i 47 sekundach gry, gdy do końca pierwszej 20-minutowej dogrywki zostało 12,7 s, zakończył Matthew Tkachuk. Oba zespoły jeszcze nigdy nie grały tak długo.

Tkaczuk najskuteczniejszym graczem "Panter"

Tkaczuk, który z sześcioma golami i 11 asystami jest najskuteczniejszym graczem "Panter" w play off, otrzymał krążek od Sama Bennetta i strzałem z prawego koła pokonał Duńczyka Frederika Andersena.

Myślę, że to początek bardzo wyrównanej, ale i frapującej serii. Obie dobre drużyny walczyć będą o każdy centymetr lodowiska. Oczywiście po tym długim pojedynku człowiek jest wyczerpany, ale gdy wygrywasz, to zmęczenie jest mniejsze - przyznał z uśmiechem Tkaczuk.

W tak długim spotkaniu pełne ręce roboty mieli obaj bramkarze. Rosjanin Siergiej Bobrowski z Panthers popisał się 63 udanymi interwencjami, a Andersen obronił 57 strzałów gości.

To był świetny pokaz hokeja najwyższej próby i gra do tego ostatniego błędu, który niestety przytrafił się nam - ocenił kapitan Hurricanes Jordan Staal.

Ekipa z Florydy, która przystąpiła do play off z numerem ósmym na Wschodzie, wygrała siódmy z rzędu wyjazdowy mecz w tegorocznym play off, a w dogrywkach poprawiła bilans na 5-0. Drogę do pierwszego od 1996 roku finału konferencji rozpoczęła od wyeliminowania najlepszej drużyny sezonu regularnego - Boston Bruins.

W piątek rozpocznie się finałowa rywalizacja na Zachodzie - Vegas Golden Knights podejmą Dallas Stars.