Hokeiści Dallas Stars awansowali do finału Konferencji Zachodniej ligi NHL. W poniedziałek pokonali Seattle Kraken 2:1 i rywalizację play off do czterech zwycięstw wygrali 4-3. Ich kolejnym rywalem będzie ekipa Vegas Golden Knights.

Stawka decydującego o awansie meczu powodowała, że długo oba zespoły przede wszystkim koncentrowały się na tym, aby gola nie stracić. Impas dopiero w 36. minucie przełamał Roope Hintz dając prowadzenie Stars. Reklama W 53. minucie podwyższył Wyatt Johnston, a Kraken stać było jedynie na trafienie Olivera Bjorkstranda na 19 s przed ostatnią syreną. Hurricanes pierwsi w finale konferencji Wschodniej Ligi NHL Zobacz również Reklama Jako drużyna w żadnym innym meczu nie zaprezentowaliśmy się tak dobrze. Wiedziałem, że zawodnicy odpowiednio zareagują na porażkę w poprzednim spotkaniu i nie rozczarowali mnie - powiedział trener Stars Peter DeBoer. Rywalizacja w finale Konferencji Wschodniej rozpocznie się w piątek. Dwa pierwsze mecze zostaną rozegrane w Las Vegas. Dzień wcześniej natomiast w finale Konferencji Wschodniej Carolina Hurricanes podejmie ekipę Florida Panthers.