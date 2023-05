Hokeiści Carolina Hurricanes pokonali New Jersey Devils 3:2 po dogrywce i jako pierwsi awansowali do finału Konferencji Wschodniej Ligi NHL. Na Zachodzie blisko tego osiągnięcia jest ekipa Dallas Stars, która prowadzi z Seattle Kraken 3-2 w rywalizacji do czterech zwycięstw.

Zwycięstwo Hurricanes dał Jesper Fast w ósmej minucie dogrywki. Radość gospodarzy była podwójna, bo ten gol dał im awans do finału Konferencji Wschodniej po pokonaniu Devils 4-1. Reklama Mecz długo nie układał się jednak po myśli hokeistów z Raleigh, którzy dwukrotnie musieli odrabiać straty. Na gole Dawsona Mercera i Timo Meiera odpowiedzieli Jacob Slavin i Brent Burns. W dogrywce gospodarzom pomógł nieco szwajcarski hokeista rywali Jonas Siegenthaler, który dostał dwuminutową karę za opóźnianie gry - wybicie krążka poza lodowisko z własnej strefy obronnej. Kilka chwil później Hurricanes wykorzystali grę w przewadze. Hurricanes wygrali z Devils w półfinale Konferencji Wschodniej NHL Zobacz również Reklama Ostatnio Hurricanes grali w finale konferencji w 2019 roku. Zmierzą się w nim z Florida Panthers albo z Toronto Maple Leafs. Obecnie "Pantery" prowadzą 3-1. Nieco łatwiej poszło w czwartek drużynie Dallas Stars, która wygrała przed własną publicznością z Seattle Kraken 5:2. W ekipie gospodarzy wyróżnił się Roope Hintz, który zdobył dwie bramki i miał asystę. Po jednym trafieniu dołożyli Joe Pavelski, Wyatt Johnston i Radek Faksa, a Jason Robertson trzykrotnie asystował. Mecz numer sześć zaplanowano na sobotę w Seattle. Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję