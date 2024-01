"Cały czas jesteśmy sportem zimowym i na pewno takim pozostaniemy, ale dla nas ważny jest temat zmian klimatycznych. Musimy przez to szerzej patrzeć na to, co się dzieje na świecie, bo sytuacja zmienia się bardzo szybko. Już teraz mamy Turniej Czterech Skoczni z zielonymi łąkami dookoła. Może to był wyjątek w tym roku, ale dostrzegam to, co się dzieje - powiedział w rozmowie z Interią Sandro Pertile - dyrektor Pucharu Świata.

Według Pertile'a możliwe jest budowanie mobilnych skoczni. Zakłada się, że samo sporządzenie projektu zajęłoby ok. 5 lat, natomiast skonstruowanie obiektu, drugie tyle. Zaskakujący jest także sam pomysł lokalizacji takich skoczni.

"Taki obiekt mógłby zostać rozłożony na przykład na stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Moglibyśmy zrobić tam wówczas wielkie widowisko" - dodał Pertille.

Kolejnym ważnym argumentem przeniesienia zawodów do innych krajów są niemałe pieniądze dla poszczególnych federacji. Według wyliczeń Pertile'a kwoty mogłyby sięgać nawet miliona euro tygodniowo.