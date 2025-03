Wąsek zepsuł pierwszy skok

Wąsek zgromadził 224,8 pkt po skokach na 119 m i 123 m. Na półmetku lider polskiej kadry był 29. W pierwszej serii narty nie wyszły mi z progu. Chyba tylko siłą woli ciągnąłem ten lot, żeby starczyło metrów na drugą serię. To się udało. W drugiej serii chciałem po prostu fajnie skoczyć i coś zyskać w klasyfikacji Raw Air. Skok w pierwszej serii kompletnie mi nie wyszedł - ocenił Wąsek przed kamerami Eurosportu.

Reklama

Do startów w Pucharze Świata po miesięcznej przerwie wrócił Stoch, który nie został powołany do kadry na mistrzostwa świata w Trondheim. W czwartkowym konkursie uzyskał 119,5 m i 122,5 m, plasując się na 20. pozycji. Cieszę się, że podczas zawodów mogłem się w pełni skupić na tym, co trzeba i po prostu skakać normalnie. To nie są jeszcze wybitne, lecz solidne skoki - powiedział Stoch.

Pech wolnego, 35. zwycięstwo Kobayashiego

Pechowcem okazał się Wolny, który po pierwszej serii zajmował 15. miejsce. W finale był najgorszy, a że do drugiej serii awansowało 31 zawodników, to nie zdobył żadnego punktu Pucharu Świata.

Kobayashi uzyskał 129,5 m i 127 m. Japończyk triumfował notą 264,1 pkt i odniósł 35. zwycięstwo w indywidualnych zawodach Pucharu Świata. W tym sezonie wygrał też dwa konkursy w Sapporo, czyli - w związku z przerwą na MŚ - ma trzy wygrane z rzędu.

Drugi Hoerl skoczył 126 i 129 metrów. Austriak stracił do zwycięzcy 10,8 pkt. Trzeci Geiger osiągnął 126 i 128 metrów. Niemiec przegrał z Japończykiem o 11,7 pkt. Tuż za podium uplasował się Słoweniec Anze Lanisek.

Reklama

Kobayashi liderem Raw Air

Liderem cyklu Raw Air jest Kobayashi, który po trzech seriach ma 382,6 pkt. Drugi Geiger zgromadził 372,7 pkt, a trzeci Niemiec Andreas Wellinger - 370,1 pkt. Wąsek ma 224,8 pkt i zajmuje 17. miejsce. Zwycięzcą Raw Air zostanie zawodnik, który do niedzieli zgromadzi najwięcej punktów w prologach i seriach konkursowych.

Afera z kombinezonami przetrzebiła skład Norwegów

Wskutek "afery kombinezonowej" w Raw Air nie startuje pięciu norweskich skoczków, którzy tymczasowo zostali zawieszeni przez FIS: Marius Lindvik, Johann Andre Forfang, Robert Johansson, Robin Pedersen i Kristoffer Eriksen Sundal. Pod ich nieobecność w Oslo najlepszym z Norwegów był 27. Fredrik Villumstad.

Rywalizacja o Kryształową Kulę nie jest jeszcze rozstrzygnięta

W klasyfikacji generalnej Pucharu Swiata trzy czołowe lokaty należą do Austriaków. Liderem jest dziewiąty w czwartek niespełna 23-letni Daniel Tschofenig, który zgromadził 1635 pkt. Za nim plasują się Hoerl - 1503 pkt i Stefan Kraft - 1053 pkt. Najwyżej z Polaków, na 15. pozycji, sklasyfikowany jest Wąsek - 473 pkt.

Rywalizacja o Kryształową Kulę nie jest jeszcze rozstrzygnięta, gdyż Hoerl ma szansę dogonić Tschofeniga. Do końca sezonu zostało pięć indywidualnych konkursów - dwa w Vikersund, jeden w Lahti i dwa w Planicy, co daje możliwość wywalczenia 500 punktów.

W piątek zawodnicy przeniosą się z Oslo do Vikersund. Kwalifikacje na mamuciej skoczni rozpoczną się o godzinie 17. Wyłonią one 40 uczestników sobotniego konkursu.

Wyniki konkursu w Oslo:

1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 264,1 pkt (129,5 m/127,0 m)

2. Jan Hoerl (Austria) 253,3 (126,0/129,0)

3. Karl Geiger (Niemcy) 252,4 (126,0/128,0)

4. Anze Lanisek (Słowenia) 252,0 (123,5/129,5)

5. Domen Prevc (Słowenia) 250,3 (125,0/127,5)

Philipp Raimund (Niemcy) 250,3 (129,5/129,0)

7. Andreas Wellinger (Niemcy) 249,9 (125,5/125,0)

8. Manuel Fettner (Austria) 249,2 (121,5/130,0)

9. Daniel Tschofenig (Austria) 247,1 (126,0/127,0)

10. Stefan Kraft (Austria) 238,9 (122,5/125,0)

...

17. Paweł Wąsek (Polska) 224,8 (119,0/123,0)

20. Kamil Stoch (Polska) 223,3 (119,5/122,5)

22. Dawid Kubacki (Polska) 222,4 (119,5/123,5)

28. Aleksander Zniszczoł (Polska) 213,7 (118,0/118,0)

31. Jakub Wolny (Polska) 210,9 (124,5/114,0)

44. Maciej Kot (Polska) 90,5 (114,0)

Klasyfikacja Raw Air (po 3 z 10 serii):

1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 382,6

2. Karl Geiger (Niemcy) 372,7

3. Andreas Wellinger (Niemcy) 370,1

4. Anze Lanisek (Słowenia) 369,9

5. Daniel Tschofenig (Austria) 365,0

6. Manuel Fettner (Austria) 362,3

...

17. Paweł Wąsek (Polska) 331,6

18. Aleksander Zniszczoł (Polska) 328,9

19. Dawid Kubacki (Polska) 327,4

24. Kamil Stoch (Polska) 323,1

30. Jakub Wolny (Polska) 309,1

35. Maciej Kot (Polska) 191,7

Klasyfikacja generalna PŚ (po 24 z 29 zawodów):

1. Daniel Tschofenig (Austria) 1635 pkt

2. Jan Hoerl (Austria) 1503

3. Stefan Kraft (Austria) 1053

4. Johann Andre Forfang (Norwegia) 955

5. Pius Paschke (Niemcy) 883

6. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) 869

7. Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegia) 678

8. Maximilian Ortner (Austria) 671

9. Andreas Wellinger (Niemcy) 669

10. Anze Lanisek (Słowenia) 666

...

15. Paweł Wąsek (Polska) 473

24. Aleksander Zniszczoł (Polska) 188

33. Dawid Kubacki (Polska) 111

34. Jakub Wolny (Polska) 105

35. Kamil Stoch (Polska) 99

39. Piotr Żyła (Polska) 66

52. Maciej Kot (Polska) 13