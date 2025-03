Skład Polaków na Puchar Świata w skokach narciarskich w Lahti

Trener kadry polskich skoczków, Thomas Thurnbichler, nie zdecydował się na zmiany w składzie względem ostatnich konkursów. Do Finlandii polecieli Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Maciej Kot. Oprócz panów w Lahti Polskę będą reprezentować też dwie panie - Anna Twardosz i Pola Bełtowska.

Puchar Świata w skokach narciarskich w Lahti bez Norwegów

W Lahti nie zobaczymy Norwegów, którzy zostali zawieszeni przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS) za oszukiwanie przy kombinezonach. Marius Lindvik, Johann Andre Forfang, Robert Johansson, Robin Pedersen i Kristoffer Eriksen Sundal zostali zawieszeni.

Walka o Kryształową Kulę trwa

Zaciętą rywalizację o Kryształową Kulę prowadzi dwóch skoczków z Austrii. Prowadzący Daniel Tschofenig ma 1669 pkt, a drugi Jan Hoerl traci do lidera 94 pkt. Najlepszy z Polaków jest Paweł Wąsek, który znajduje się na 16. pozycji. Do końca sezonu zostały trzy konkursy indywidualne, więc do zgarnięcia zostało jeszcze 300 pkt.

Kobiety zakończą sezon w Lahti. Słowenka Nika Prevc odniosła w tym sezonie dziewięć zwycięstw i już wcześniej zapewniła sobie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Rekord skoczni w Lahti wynosi 138 metrów

Salpausselka to jedna z najbardziej rozpoznawalnych skoczni narciarskich na świecie. Została wybudowana w 1972 roku. Jej rozmiar wynosi 130 metrów. Rekordzistą obiektu jest Norweg Johann Andre Forfang, który w 2017 roku skoczył 138 m.

Osiem razy zawody w Lahti wygrywał Fin Matti Nykaenen. Adam Małysz i Kamil Stoch triumfowali tu trzykrotnie. Z biało-czerwonych na podium stawali również Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła.

Zobacz, gdzie i kiedy obejrzeć transmisje TV z Pucharu Świata w Lahti. Skoki narciarskie na żywo

Transmisje z konkursów Pucharu Świata w Lahti będzie można obejrzeć na żywo na antenach TVN, Eurosportu oraz platformy Max. Zawody rozpoczynają się w czwartek 20 marca i zakończa w niedzielę 23 marca.

Skoki narciarskie na żywo. Transmisje TV z Pucharu Świata w Lahti. Sobota 22 marca

KWALIFIKACJE MĘŻCZYZN

14:30 - Eurosport 1

14:50 - Max

KONKURS MĘŻCZYZN

15:55 - Max

16:00 - Eurosport 1

16:10 - TVN

Skoki narciarskie na żywo. Transmisje TV z Pucharu Świata w Lahti. Niedziela 23 marca

KONKURS DUETÓW

16:00 - Eurosport 1

16:00 - TVN

16:20 - Max

Program zawodów Pucharu Świata w Lahti. Skoki narciarskie w sobotę, 22 marca

13.15 - oficjalny trening mężczyzn

15.00 - kwalifikacje mężczyzn

16.35 - konkurs indywidualny mężczyzn

Program zawodów Pucharu Świata w Lahti. Skoki narciarskie w niedzielę, 23 marca