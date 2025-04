Thurnbichler definitywnie rozstał się z polskimi skokami

Thurnbichler do niedawna był szkoleniowcem kadry seniorów, ale od nowego sezonu zastąpi go Maciej Maciusiak. Do zmiany na stanowisku selekcjonera biało-czerwonych doszło w trakcie ostatnich zawodów Pucharu Świata w słoweńskiej Planicy. Teraz okazało się, że Austriak definitywnie rozstanie się z polskimi skokami. Thomas Thurnbichler nie zostanie trenerem kadry juniorów. Austriak nie przyjął propozycji złożonej mu przez Zarząd PZN - przekazała federacja w mediach społecznościowych.

Dwa nieudane sezony Thurnbichler

Pod koniec marca w Planicy prezes PZN Adam Małysz poinformował, że po trzech latach Thurnbichler przestanie być odpowiedzialny za wyniki kadry seniorów. Austriak tylko w pierwszym sezonie mógł się pochwalić sukcesami, a dwa kolejne w powszechnej opinii były nieudane.

Thurnbichler nie przyjął propozycji Małysza

Ponieważ umowa 35-letniego szkoleniowca obowiązuje do końca sezonu olimpijskiego 2025/26, to PZN zaproponował mu objęcia funkcji trenera kadry juniorów. Wtedy Thurnbichler poprosił o czas na podjęcie decyzji. Odmowa wskazuje, że prawdopodobnie kończy się jego przygoda z polskimi skokami narciarskimi.