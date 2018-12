Radwańska kilka tygodni temu zakończyła sportową karierę. Powodem takiej decyzji były kłopoty zdrowotne. Polka nie mogła dojść do pełnej sprawności, a niedoleczone urazy nie pozwalały jej osiągnąć odpowiedniej formy. Dlatego najlepsza polska tenisistka w historii postanowiła przejść na emeryturę.

Co teraz będzie robić "Isia"? Radwańska jeszcze w czasie trwania sportowej kariery wielokrotnie mówiła, że po jej zakończeniu chce zostać mamą i więcej czasu poświęcić życiu rodzinnemu. Być może stanie się to już niedługo. Jeśli spostrzeżenia internautów są trafne to była tenisistka jest już przy nadziei.

A Wam, jak się wydaje, to brzuszek ciążowy, czy tylko efekt świątecznego obżarstwa?