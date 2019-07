Spotkanie trwało cztery godziny i 57 minut. Po ostatniej akcji rozstawieni z "dwójką" zawodnicy z Ameryki Południowej padli na kort i płakali ze szczęścia. Chwilę później łzy, ale smutku, płynęły po policzkach Rogera-Vasselina.

Mecz był tak długi, że przed rozpoczęciem piątego seta organizatorzy zdecydowali się na przełożenie na niedzielę finału kobiecego debla, który pierwotnie miał się odbyć po zmaganiach w grze podwójnej mężczyzn.

Uczestnikom tego pojedynku zabrakło zaledwie czterech minut, by wyrównać rekord długości spotkania w męskim deblu w Wimbledonie. W finale w 1992 roku Amerykanin John McEnroe i Niemiec Michael Stich zwyciężyli po pięciu godzinach i minucie gry.

32-letni Farah wywalczył w sobotę pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze. Starszy o rok Cabal dwa lata temu triumfował w Australian Open w grze mieszanej.

Występujący w Londynie z "11" Francuzi w ćwierćfinale pokonali rozstawionych w turnieju z numerem pierwszym Łukasza Kubota i Brazylijczyka Marcelo Melo.

Mahut cztery razy wygrał rywalizację deblową w Wielkim Szlemie, we wszystkich przypadkach partnerował mu inny rodak - Pierre-Hugues Herbert. Ostatnio miało to miejsce w styczniowym Australian Open. Roger-Vasselin to z kolei mistrz French Open 2014 w grze podwójnej. Dokonał tego razem ze swoim rodakiem Julienem Benneteau.

Wynik finału gry podwójnej mężczyzn:

Juan Sebastian Cabal, Robert Farah (obaj Kolumbia, 2) - Edouard Roger-Vasselin, Nicolas Mahut (obaj Francja, 11) 6:7 (5-7), 7:6 (7-5), 7:6 (8-6), 6:7 (5-7), 6:3.