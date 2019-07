Tam zakończyła występy na pierwszej rundzie zarówno w singlu, jak i grze podwójnej. W Rio de Janeiro w 2016 r. nie wystąpiła, podobnie jak kilkunastu innych sportowców, z obawy przed wirusem Zika.

"Marzę o zdobyciu jakiegokolwiek medalu na igrzyskach. To byłoby sportowe spełnienie w tenisowej karierze. Igrzyska to możliwość reprezentowania swojego kraju. Zawsze mi na tym zależało" - powiedziała w Londynie Halep cytowana przez "The Guardian".

Rumuńska tenisistka ma w dorobku dwa tytuły wielkoszlemowe - pierwszy zdobyty w French Open w 2018 roku i ten ostatni z kortów trawiastych na Wimbledonie.