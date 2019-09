Zverev już od kilku miesięcy miał często duże kłopoty z serwisem i dało to o sobie znać także w poniedziałek. Został osiem razy przełamany i wygrał zaledwie 32 procent akcji po swoim drugim podaniu. Dodatkowo został ukarany stratą punktu w końcówce czwartego seta za przeklinanie.

Niemiec, mimo porażki, i tak zanotował najlepszy wynik w US Open. Do 1/8 finału dotarł też w styczniowym Australian Open. Później awansował rundę dalej we French Open, a w Wimbledonie przegrał mecz otwarcia.

Schwartzman powtórzył zaś swoje największe osiągnięcie w Wielkim Szlemie. Po raz pierwszy do ćwierćfinału dotarł dwa lata temu także w Nowym Jorku, a następnie w poprzednim sezonie w Paryżu. O pierwszy w karierze awans do czołowej „czwórki” zawodów tej rangi zagra z wiceliderem światowego rankingu Hiszpanem Rafaelem Nadalem lub rozstawionym z „22” Chorwatem Marinem Cilicem.