W obu ekipach wystąpiły największe ich gwiazdy - w zespole z Półwyspu Iberyjskiego zaprezentował się lider rankingu ATP Rafael Nadal, a w reprezentacji kraju z Bałkanów będący drugą rakietą świata Novak Djokovic. Z sukcesu w całej imprezie cieszył się drugi z nich.

Zawodnik z Belgradu zwyciężył również w ich bezpośrednim spotkaniu - pokonał słynnego rywala 6:2, 7:6 (7-4). Była to ich 55. konfrontacja - po raz 29. lepszy okazał się Serb. Hiszpan nie pokonał go na kortach twardych od finału wielkoszlemowego US Open w 2013 roku. Przed niedzielnym meczem obaj w ATP Cup wygrali wszystkie swoje pojedynki singlowe.

Djokovic poradził sobie z presją i doprowadził do remisu w finałowej rywalizacji. Wcześniej bowiem 10. w rankingu Roberto Bautista Agut wywalczył punkt dla Hiszpanów, pokonując Dusana Lajovica (34.) 7:5, 6:1.

Pierwotnie Nadal miał zaprezentować się również w rozstrzygającym deblu, ale ostatecznie ustąpił miejsca Feliciano Lopezowi. Ten wraz z Pablo Carreno Bustą przegrali z Djokovicem i Viktorem Troickim 3:6, 4:6.

Turniej ATP Cup, choć miał charakter rywalizacji zespołów narodowych, dał poszczególnym zawodnikom możliwość zdobycia punktów do rankingu i wywalczenia atrakcyjnych premii. W puli nagród było łącznie 15 milionów dolarów amerykańskich.

Polacy odpadli w fazie grupowej.

Dla wielu czołowych tenisistów impreza ta stanowiła sprawdzian przed rozpoczynającym się 20 stycznia wielkoszlemowym Australian Open.

Wynik finału: Serbia - Hiszpania 2:1 Dusan Lajovic - Roberto Bautista Agut 5:7, 1:6 Novak Djokovic - Rafael Nadal 6:2, 7:6 (7-4) Djokovic, Viktor Troicki - Pablo Carreno Busta, Feliciano Lopez 6:3, 6:4