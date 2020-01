W ubiegłym roku Pliskova awansowała do półfinału imprezy w Melbourne.

Startująca z numerem 30 Pawliuczenkowa zagra w 1/8 finału z byłą liderką rankingu WTA i triumfatorką Australian Open z 2016 roku Niemką Angelique Kerber (nr 17), która pokonała Włoszkę Camilę Giorgi 6:2, 6:7 (4-7), 6:3.

Natomiast rozstawiona z numerem czwartym Rumunka Simona Halep bez problemu awansowała do czwartej rundy. Była liderka światowego rankingu tenisistek pokonała Julię Putincewę z Kazachstanu 6:1, 6:4.

W 1/8 finału Halep zagra z Belgijką Elise Mertens (nr 17) lub Amerykanką Catherine Bellis. W ćwierćfinale Rumunka teoretycznie może trafić na Igę Świątek, która po wyeliminowaniu Chorwatki Donny Vekic zmierzy się z Estonką Anett Kontaveit.

18-letnia tenisistka z Warszawy po raz drugi w karierze wystąpi w 1/8 finału zawodów zaliczanych do Wielkiego Szlema. W ubiegłym roku dotarła do tego etapu we French Open i przegrała z... Halep 1:6, 0:6. Był to ich jedyny dotychczas pojedynek.