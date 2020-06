Zaraz po powrocie do Belgradu zostaliśmy przebadani. Mój test dał wynik pozytywny, ale u mojej żony Jeleny i naszych dzieci był negatywny - zaznaczył w wydanym oświadczeniu Djokovic.

Reklama

Jak dodał, nie ma żadnych objawów choroby.

W związku z przerwą w oficjalnej rywalizacji międzynarodowej Djokovic zorganizował cykl Adria Tour na Bałkanach. Najpierw tenisiści zaprezentowali się w Belgradzie, a następnie przenieśli do Zadaru.

W miniony weekend, podczas tej drugiej imprezy, potwierdzono wcześniej zakażenie u Bułgara Grigora Dimitrowa, Chorwata Borny Corica i Serba Viktora Troickiego. Podobnie u szkoleniowca Dimitrowa - Kristijana Groha oraz trenera przygotowania fizycznego Djokovica – Marko Panikiego. Wśród uczestników był też m.in. Niemiec Alexander Zverev, ale jego test dał wynik negatywny.

Jest mi ogromnie przykro z powodu każdego pojedynczego przypadku zakażenia. Mam nadzieję, że nie skomplikuje to niczyjej sytuacji zdrowotnej i że wszyscy wyzdrowieją. Pozostanę w izolacji przez kolejne 14 dni, a w ciągu pięciu dni powtórzę test - przyznał zwycięzca 17 turniejów wielkoszlemowych.

Media, opisując Adria Tour, zwracały uwagę, że tenisiści nie przestrzegali zasady zachowania dystansu społecznego, a na trybunach było pełno kibiców. Zawodnicy podawali sobie ręce, ściskali się, grali w koszykówkę, pozowali do zdjęć i razem brali udział w konferencjach prasowych. Lider rankingu wieczorami w Belgradzie organizował uczestnikom cyklu wyjścia do klubów. W sieci pojawiły się zdjęcia i filmy, na których widać jak tańczą bez koszulek. Zarówno Serbia, jak i Chorwacja wcześniej już złagodziły obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią, więc tenisiści nie złamali zasad, ale prasa krytykowała Serba za brak ostrożności.

33-letni gracz z Belgradu bronił się, że idea stojąca za organizacją Adria Tour była szlachetna i chciał w ten sposób zebrać pieniądze dla tenisistów, którzy z powodu koronawirusa znaleźli się w trudnej sytuacji.

Wszystko, co zrobiliśmy przez ostatni miesiąc, zrobiliśmy z czystym sercem i najlepszymi intencjami. Nasze turnieje miały jednoczyć i przekazać przesłanie dotyczące solidarności i współczucia dla tego regionu. Cykl został zorganizowany, by pomóc wkraczającym w świat tenisa zawodnikom z południowo-wschodniej Europy w uzyskaniu dostępu do tego sportu na poziomie wyczynowym, gdy różne rozgrywki są wstrzymane z powodu pandemii - zapewniał szef Rady Zawodników ATP.

Dalsza rywalizacja w Adria Tour została odwołana. Tenisiści mieli jeszcze zaprezentować się w Bośni i Hercegowinie - w dniach 3-4 lipca w mieście Banja Luka, a dzień później Djokovic miał rozegrać pokazowy mecz w Sarajewie z reprezentantem gospodarzy Damirem Dzumhurem.