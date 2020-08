Linette występuje również w tej imprezie w deblu - Polka w parze z Brytyjką Heather Watson zmierzą się 1. rundzie z Amerykankami Cori Gauff i Catherine McNally.

Reklama

Natomiast w singlu zaprezentuje się w niedzielę jeszcze Iga Świątek, która zagra z Amerykanką Christina McHale.

W grze podwójnej Świątek i Słowaczka Viktoria Kuzmova wygrały dzień wcześniej z ukraińskimi bliźniaczkami Nadią i Ludmyłą Kiczenok 6:2, 6:3.

Turniej Western & Southern Open zwykle odbywa się w stanie Ohio, ale w tym roku z powodu pandemii koronawirusa przeniesiono go do Nowego Jorku, gdzie 31 sierpnia rozpocznie się wielkoszlemowy US Open.