Linette w grze pojedynczej musiała w niedzielę uznać wyższość Rosjanki Wiery Zwonariowej 6:1, 3:6, 1:6. W stawce uczestniczek jest jeszcze Iga Świątek. Ona również pożegnała się już ze zmaganiami indywidualnymi, ale jeszcze w poniedziałek ma zagrać w drugiej rundzie debla. W parze ze Słowaczką Viktorią Kuzmovą powalczą o awans do ćwierćfinału. Turniej Western & Southern Open zwykle odbywa się w Cincinnati, ale tegoroczna edycja (pula nagród 1.95 mln dol.) z powodu pandemii koronawirusa została przeniesiona go do Nowego Jorku, gdzie 31 sierpnia rozpocznie się wielkoszlemowy US Open.

