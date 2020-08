Jej spotkanie miało początkowo odbyć się w czwartek, ale organizatorzy postanowili przełożyć całą rywalizację - zarówno w turnieju WTA, jak i ATP - na piątek. Podjęli także rozmowy z Osaką i właśnie po nich 22-letnia zawodniczka postanowiła jednak wyjść na kort.

"Po moim oświadczeniu o wycofaniu się z półfinału rozmawiałam długo z przedstawicielami WTA oraz USTA. Po przeniesieniu meczów na piątek uznałam, że podejmę rywalizację. W ten sposób jednoznacznie daliśmy znać, że nie zgadzamy się z tym, co obecnie dzieje się na świecie. Dziękuję organizatorom, że także dołożyli cegiełkę do tego, by zwrócić uwagę na niesprawiedliwość rasową" - napisała w wydanym oświadczeniu.

Przełożenie meczów na piątek jest odpowiedzią na wydarzenia w mieście Kenosha w stanie Wisconsin. W niedzielę policja postrzeliła tam Afroamerykanina, 29-letniego Jacoba Blake'a. Nagranie z wydarzenia pokazuje, jak mężczyzna, ignorując polecenia policji i próbując otworzyć drzwi do swojego samochodu, zostaje siedmiokrotnie postrzelony w plecy na oczach trójki dzieci.

Zwyciężczyni dwóch turniejów wielkoszlemowych w półfinale ma grać z Belgijką Elise Mertens.

Serię bojkotów w amerykańskim sporcie zapoczątkowali koszykarze Milwaukee Bucks, którzy nie wyszli na mecz z Orlando Magic. Następnie odwołano dwa kolejne mecze w lidze NBA, wszystkie trzy w kobiecej WNBA, trzy w baseballowej MLB oraz pięć w piłkarskiej MLS. Protest rozszerzał się jednak dalej.

Organizatorzy turniejów WTA i ATP w Nowym Jorku zdecydowali natomiast, że zaplanowane na czwartek mecze zostaną przełożone na piątek. W drugiej parze półfinałowej kobiecej rywalizacji Brytyjka Johanna Konta zmierzy się z Białorusinką Wiktorią Azarenką.

Natomiast w męskich półfinałach najwyżej rozstawiony Serb Novak Djokovic zagra z Hiszpanem Roberto Bautistą Agutem, a Grek Stefanos Tsitsipas z Kanadyjczykiem Milosem Raonicem.

W półfinale debla natomiast wystąpi Iga Świątek, która występuje w parze ze Słowaczką Viktorią Kuzmovą. W nim zagrają z rozstawionymi z numerem drugim Amerykanką Nicole Melichar i Chinką Yifan Xu.

19-letnia zawodniczka z Raszyna startowała również w singlu, ale w tej konkurencji odpadła już w pierwszej rundzie. Mecze otwarcia - zarówno w grze pojedynczej, jak i podwójnej - przegrała zaś wcześniej druga z Polek - Magda Linette.

Turnieje Western&Southern Open zwykle odbywają się w Cincinnati, ale tegoroczna edycja z powodu pandemii koronawirusa została przeniesiona go do Nowego Jorku, gdzie 31 sierpnia rozpocznie się wielkoszlemowy US Open.