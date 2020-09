Z 47. na światowej liście Sandgrenem los zestawił 31. w tym zestawieniu Hurkacza na otwarcie w paryskiej imprezie również dwa lata temu. Wówczas Polak wygrał w czterech setach.

29-letni Amerykanin to dwukrotny ćwierćfinalista Australian Open (2018 i 2020), a w ubiegłorocznym Wimbledonie zatrzymał się na 1/8 finału. Na kortach ziemnych im. Rolanda Garrosa jednak aż do poniedziałku nigdy wcześniej nie przebrnął pierwszej rundy.

Młodszy o sześć lat Polak co najmniej do przyszłego roku musi poczekać na pierwszy w karierze awans do 1/8 finału w zawodach tej rangi i przejście drugiej rundy w Paryżu.

W tej edycji French Open zgłosił się również do debla.

Wynik meczu 1. rundy singla mężczyzn:

Tennys Sandgren (USA) - Hubert Hurkacz (Polska, 29) 7:5, 2:6, 4:6, 7:6 (7-1), 11:9