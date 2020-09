Zverevowi, finaliście niedawnego US Open, początek meczu kompletnie nie wyszedł. Szybko przegrał pierwszego seta i był o punkt od tego, by w drugim było 5:1 dla specjalizującego się w deblu Herberta. W tej części spotkania wyszedł z opresji, ale po zapisaniu na swoim koncie zaciętej trzeciej odsłony znów przydarzył mu się kosztowny słabszy moment i konieczna była piąta partia. W niej także gra 23-letniego Niemca nie była stabilna. Prowadził 3:0, by po chwili pozwolić 78. w rankingu Francuzowi na doprowadzenie do remisu. Ostatecznie jednak wygrał cały pojedynek.

Reklama

Zverev, którego trenerem jest David Ferrer (Hiszpan karierę zakończył w poprzednim sezonie), w dwóch poprzednich edycjach dotarł do ćwierćfinału w Paryżu. Jego kolejnym rywalem będzie Włoch Marco Cecchinato.