"Ostatni dzień na Teneryfie... Kocham to miejsce. Słońce, ocean, czyste błękitne niebo, wykonany solidnie kawał pracy i... coś, co dodaje skrzydeł. Idealnie" - napisała na Facebooku Świątek w podpisie do zdjęcia. Na fotografii widać ją na korcie, a na pierwszym planie jest puszka napoju energetyzującego. Do jego hasła reklamowego zawodniczka odniosła się też w swoim wpisie.

Zajmująca 17. miejsce w rankingu WTA tenisistka wcześniej przez kilka tygodni ćwiczyła w Polsce. Od początku w planach był wyjazd za granicę, by potrenowała przez pewien czas na otwartym powietrzu, ale z konkretną decyzją wstrzymywano się ze względu na niepewność dotyczącą obostrzeń wynikających z pandemii Covid-19. Z tego powodu zrezygnowano m.in. ze zgrupowania we Francji.

Utalentowana nastolatka nie kryła się z tęsknotą na ciepłem. "Serio brakuje mi słońca i gry na świeżym powietrzu" - pisała pod koniec listopada w mediach społecznościowych.

W ubiegłym tygodniu udała się wraz ze szkoleniowcem Piotrem Sierzputowskim, psycholożką sportową Darią Abramowicz i trenerem od przygotowania fizycznego Maciejem Ryszczukiem na hiszpańską wyspę.

"Wiem, że w ostatnich miesiącach podróżowanie stanowi duże wyzwanie, dlatego doceniam jeszcze bardziej to, że mam taką możliwość. Tęskniłam" - napisała wówczas w sieci, zdradzając, że jej bazą jest miasto Adeje.

Jak wynika ze zdjęć zamieszczanych przez Świątek i Abramowicz, w wolnych chwilach pływali łódką i podziwiali zachody słońca.

Jak powiedział PAP na początku ubiegłego tygodnia Sierzputowski, przed wylotem na antypody, gdzie rozpocznie się nowy sezon, jego podopieczna najprawdopodobniej wybierze się jeszcze na treningi do Dubaju.

Wciąż nie wiadomo, kiedy tenisiści wrócą do gry. Władze WTA podały jedynie, że planują, aby pierwsze turnieje ruszyły 4 stycznia poza Australią. Oficjalnie nie potwierdzono też jeszcze terminu wielkoszlemowego Australian Open. Pierwotnie impreza miała się rozpocząć 18 stycznia, ale już od dłuższego czasu pojawiają się alternatywne wersje terminu. Ostatnio najczęściej przytaczany jest wariant, zgodnie z którym rywalizacja ma ruszyć 8 lutego.