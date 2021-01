Obecnie 72 uczestników rozpoczynającej się 8 lutego imprezy w Melbourne przebywa w hotelowych pokojach na kwarantannie. W samolotach, którymi przemieścili się do Australii, przebywali pasażerowie ze stwierdzonym później zakażeniem koronawirusem.

23-letnia Badosa wzięła udział w turnieju w Abu Zabi 6-13 stycznia i bezpośrednio stamtąd poleciała do Melbourne. O pozytywnym wyniku testu dowiedziała się w siódmym dniu izolacji.

"Nie czuję się najlepiej, mam objawy, ale postaram się wyleczyć najszybciej jak to możliwe, stosując się do poleceń lekarzy. Zostałam przewieziona do (innego - PAP) hotelu, w którym jestem odizolowana i pod stałą opieką" - napisała na Twitterze tenisistka sklasyfikowana na 67. miejscu w rankingu WTA.

W środę poinformowano, że pozytywny wynik testu na koronawirusa miało 10 osób związanych z Australian Open, w tym czworo zawodników. Dyrektor turnieju Craig Tiley dodał jednak, że dwoje z nich infekcję przeszło już wcześniej i nie zarażają.