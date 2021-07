Niedziela była dniem przerwy w rywalizacji na londyńskiej trawie, a po niej przychodzi "szalony poniedziałek", jak to nazywają organizatorzy i eksperci. Wimbledon jest jedyną lewą Wielkiego Szlema, kiedy w planie jest rozegranie wszystkich 16 spotkań 1/8 finału singla kobiet i mężczyzn. W żadnym innym turnieju tej rangi ćwierćfinaliści nie są wyłaniani jednego dnia.

Po raz pierwszy od 2013 roku do drugiego tygodnia Wimbledonu, ale i jednocześnie w ogóle imprezy wielkoszlemowej przebiło się w singlu dwoje Polaków. Edycja sprzed ośmiu lat była najbardziej udana dla biało-czerwonych, bo Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz dotarli do półfinału.

Z meczu na mecz gram coraz lepiej i zyskuję pewność siebie, bo trochę czasu już spędziłam na kortach trawiastych. Podczas dni wolnych sporo trenuję. Czuję tę nawierzchnię znacznie lepiej niż na początku turnieju czy wcześniej w Eastbourne. Łatwiej mi realizować teraz taktykę, czego nie byłam w stanie robić, gdy nie czułam się komfortowo. Teraz łatwiej mi też prowadzić i być agresywną na korcie oraz zachować cały czas skupienie - przyznała zawodniczka trenera Piotra Sierzputowskiego.

Zapewniła sobie już minimum 181 tys. funtów, czyli ok. 950 tys. złotych premii, a co jeszcze ważniejsze, także awans w rankingu światowym, co najmniej na siódme miejsce - najwyższe w karierze. To efekt postępu względem poprzedniej edycji w 2019 roku, kiedy odpadła w pierwszej rundzie.

Na drodze Tunezyjka

Teraz na drodze 20-letniej Świątek stanie siedem lat starsza Ons Jabeur, będąca 24. rakietą świata. Tunezyjka w Wimbledonie już osiągnęła najwięcej w karierze, a zwycięstwo pozwoliłoby jej wyrównać najlepszy wynik w Wielkim Szlemie, jakim jest ćwierćfinał Australian Open 2020.

W tym roku Londynie wygrała już m.in. z mającą najlepsze lata za sobą słynną Amerykanką Venus Williams, ale też pokonała najlepszą w tych zawodach cztery temu Hiszpankę Garbine Muguruzę.

Polka i Tunezyjka na korcie zmierzyły się dotychczas raz - w 2019 roku na twardej nawierzchni w Waszyngtonie Świątek zwyciężyła 4:6, 6:4, 6:4.

Na lepszą z tej pary w ćwierćfinale może czekać rozstawiona z "dwójką" Białorusinka Aryna Sabalenka bądź "18" Jelena Rybakina z Kazachstanu.

Trudniejsze zadanie Hurkacza

Przed Hurkaczem, który na londyńskiej trawie odzyskał dobrą dyspozycję po wyraźnie słabszym okresie, znacznie trudniejsze zadanie. Po drugiej stronie siatki stanie bowiem rozstawiony z numerem drugim Daniił Miedwiediew. W sobotę Rosjanin przegrywał już z doświadczonym Chorwatem Marinem Cilicem 0:2, ale wygrał w pięciu setach.

Niewiarygodny mecz. Wcześniej dwukrotnie w Wimbledonie przegrałem dwa sety, wyrównałem, a później następowała przerwa i ostatecznie odpadałem. Teraz w końcu się udało wrócić zwycięsko, choć gdy w ostatnim z 5:0 i 40:0 zrobiło się 5:2, to pomyślałem przez moment: "znowu?!" - przyznał Miedwiediew, który przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii wygrał na trawie turniej na Majorce.

Urodzony w Moskwie, a mieszkający w Monte Carlo Miedwiediew ma dobrą passę w Wielkim Szlemie - w ubiegłym roku był w półfinale US Open, a w tym dopiero w finale Australian Open musiał uznać wyższość Serba Novaka Djokovicia. W Paryżu odpadł w ćwierćfinale, a teraz po raz pierwszy zameldował się w 1/8 finału Wimbledonu.

Życiowy sukces

Hurkacz w Londynie już odniósł życiowy sukces w Wielkim Szlemie, bo wcześniej nigdy tak daleko nie doszedł.

Bardzo się cieszę, że pierwszy raz jestem w drugim tygodniu w Wielkim Szlemie, że w końcu przeszedłem kilka rund w imprezie tej rangi - zaznaczył Polak, który przyznał też, że słabe wyniki w najważniejszych turniejach nieco mu ciążyły.

O Miedwiediewie powiedział, że imponuje mu jego stabilność i to, że właśnie w dużych imprezach gra najlepiej.

Styl ma specyficzny. Świetnie czuje się w defensywie, super returnuje, ma też bardzo agresywny serwis - scharakteryzował rywala, z którym zagra po raz pierwszy.

Plejada gwiazd

W poniedziałek poza dwoma pojedynkami z udziałem polskich tenisistów na korcie zaprezentują się wszystkie największe gwiazdy.

Walczący o dziewiąty triumf na londyńskiej trawie i poprawę własnego rekordu Roger Federer oraz najlepszy w dwóch poprzednich edycjach Wimbledonu Novak Djoković zmierzą się z przeciwnikami, którzy w tym roku odnieśli pierwsze zwycięstwa w tej imprezie. Jednak zarówno przeciwnik Szwajcara - Włoch Lorenzo Sonego (nr 23.), jak i Serba - Chilijczyk Cristian Garin (17.) nie są postaciami anonimowymi.

Wśród kobiet ciekawie zapowiada się potyczka liderki światowego rankingu Ashleigh Barty z tegoroczną mistrzynią French Open Czeszką Barborą Krejcikovą. Australijka po raz pierwszy spróbuje dotrzeć do ćwierćfinału Wimbledonu. Starciem dwóch tenisowych pokoleń będzie mecz 17-letniej Amerykanki Coco Gauff z 16 lat starszą Angelique Kerber. Urodzona w Polsce reprezentantka Niemiec to jedyna w pozostałej stawce tenisistka, która triumfowała w Wimbledonie - w 2018 roku.