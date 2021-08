Świątek, najlepsza obecnie polska tenisistka, musiała czekać na zakończenie kwalifikacji, żeby dowiedzieć się z kim zmierzy się w pierwszym meczu ostatniego w tym sezonie Wielkiego Szlema. 26-letnia Loeb nie może pochwalić się wielkimi sukcesami. Po raz drugi zagra w głównej drabince turnieju tej rangi. W 2015 roku w US Open odpadła w pierwszej rundzie. Z Polką jeszcze nigdy nie grała, a teraz zmierzą się we wtorek.

Reklama

Jeśli Świątek uda się przebrnąć przez pierwszą "przeszkodę" to na jej drodze stanie Francuzka Fiona Ferro lub Japonka Nao Hibino. W trzeciej rundzie tenisistkę z Raszyna czekać będzie już trudniejsze zadanie, bo jej rywalką może być rozstawiona z numerem 28. Estonka Anett Kontaveit lub radząca sobie ostatnio świetnie Szwajcarka Jil Teichmann (finalistka ostatniego turnieju w Cincinnati). Z kolei w 1/8 finału może czekać ją pojedynek z mistrzynią olimpijską, inną Szwajcarką, Belindą Bencić. W ćwierćfinale Świątek może trafić na rozstawioną z numerem jeden Australijkę Ashleigh Barty.

Majchrzak z sukcesem w kwalifikacjach

W poniedziałek rywalizację w turnieju głównym rozpocznie Majchrzak. On ma już za sobą trzy mecze w kwalifikacjach, a teraz powalczy z wyżej notowanym Finem Ruusuvuorim (76. ATP). US Open jest jego ulubionym turniejem wielkoszlemowym. To właśnie w Nowym Jorku 25-letni Polak, obecnie 115. w światowym rankingu, osiągnął swój życiowy sukces - dotarł do trzeciej rundy w 2019 roku.

Możliwy ćwierćfinał z Djokoviciem

W drabince głównej - na podstawie rankingu - jest też Hubert Hurkacz. Rozstawiony z "10" Hurkacz trafił na Białorusina Jegora Gerasimowa, który jest 81. w światowym rankingu ATP, a obaj jeszcze nigdy nie mieli okazji ze sobą rywalizować.

Jeśli wrocławianin wygra to spotkanie, może trafić na Włocha Andreasa Seppiego lub groźnego Węgra Martona Fucsovicsa. Z kolei w trzeciej rundzie czekać go może już rywalizacja z rozstawionym z 20. Włochem Lorenzo Sonego. Na grającego z "jedynką" Novaka Djokovicia Polak może trafić w ćwierćfinale.

Na Serba będą zwrócone oczy całego świata, bo ma on szansę wygrać czwarty turniej Wielkiego Szlema w jednym sezonie. Wcześniej triumfował w Australian Open, Wimbledonie i French Open. W Nowym Jorku w pierwszej rundzie zmierzy się z zawodnikiem z kwalifikacji, 18-letnim Duńczykiem Holgerem Rune.

Pechowe losowanie Linette

Znacznie trudniejsze zadania czekają Linette. Już Gauff będzie wymagającą przeciwniczką. Amerykanka jest rozstawiona z numerem 21. Jeśli uda się ją pokonać, wówczas kolejną rywalką Polki będzie inna Amerykanka - Sloane Stephens lub Madison Keys, czyli... finalistki US Open 2017.

W kwalifikacjach odpadli Urszula Radwańska, Kacper Żuk, Katarzyna Kawa i Magdalena Fręch.

Turniej główny w Nowym Jorku rozpocznie się 30 sierpnia. Finał w grze pojedynczej kobiet zaplanowano na 11 września, a mężczyzn - dzień później.