Zajmujący 89. miejsce w światowym rankingu Włoch miał piłkę meczową w piątym secie już przy stanie 6:5, lecz nie wykorzystał szansy i o wszystkim musiał rozstrzygnąć tie-break. W nim Fucsovics - obecnie 41. w rankingu ATP - prowadził 4-1 i miał dwa serwisy, jednak Seppi odrobił straty. Rywalizacja była bardzo zacięta, a wymiany wyjątkowo długie. Nikt nie chciał ryzykować. Szala zwycięstwa przechylała się raz na jedną, raz na drugą stronę. Obaj tenisiści mieli w tie-breaku po kilka meczboli. Ostatecznie górą był Seppi, zwyciężając 15-13.

Trzecia runda najlepszym wynikiem Włocha

Włoch, triumfator trzech turniejów ATP, już po raz 18. startuje w US Open, ale tylko trzykrotnie dotarł do 3. rundy, co jest jego najlepszym wynikiem w tej imprezie - w 2008, 2013 i 2015 roku.

Wcześniej we wtorek Hurkacz bez kłopotów pokonał na otwarcie w Nowym Jorku Białorusina Jegora Gierasimowa 6:3, 6:4, 6:3.

Tenisista z Wrocławia, tegoroczny półfinalista Wimbledonu, zmierzy się z Seppim po raz pierwszy w karierze.

Jeżeli Hurkacz pokona doświadczonego Włocha, po raz pierwszy awansuje do 3. rundy US Open.