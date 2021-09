Świątek, która jest szósta na światowej liście, jak na razie nie może znaleźć sposobu na 12. w tym zestawieniu Sakkari.

Reklama

20-letnia Polka przegrała bowiem ze starszą o sześć lat Greczynką również w ich jedynym wcześniejszym pojedynku, którym był ćwierćfinał tegorocznej edycji wielkoszlemowego French Open.

Polka blisko WTA Finals

Zawodniczka z Raszyna, mimo braku wywalczenia przepustki do finału czeskiej imprezy, ma powody do zadowolenia. Obecnie zajmuje najwyższe miejsce w rankingu WTA w karierze, ale w poniedziałek powinna awansować jeszcze o dwie lokaty. Dodatkowo podopieczna trenera Piotra Sierzputowskiego znacząco przybliżyła się do zapewnienia sobie udziału w kończącym sezon turnieju masters - WTA Finals.

Rywalką Sakkari w finale będzie występująca z numerem drugim Czeszka Petra Kvitova lub Estonka Anett Kontaveit.

Wynik półfinału:

Maria Sakkari (Grecja, 4) - Iga Świątek (Polska, 1) 6:4, 7:5.