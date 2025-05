Mbappe wyprzedził Lewandowskiego

Lewandowski opuścił trzy ostatnie mecze ligowe z powodu kontuzji mięśnia lewego uda jest gotów do gry - przyznał szkoleniowiec. W tym czasie gdy Lewandowski nie grał, Kylian Mbappe wyprzedził go w wyścigu o tytuł króla strzelców, zdobywając 27 goli, podczas gdy Polak ma ich na koncie 25.

Polski napastnik ma dodatkową motywację, ponieważ zbliża się do swojego setnego gola w barwach FC Barcelony. Jego powrót jest kluczowy w kontekście walki o mistrzostwo.

Barcelona już w środę wieczorem może świętować mistrzostwo

Po niedzielnym El Clasico, które Barcelona wygrała u siebie 4:3, kataloński klub na trzy kolejki przed końcem sezonu ma 82 punkty, a Real - 75. W przypadku równej liczby punktów wyżej sklasyfikowany jest zespół z lepszym bilansem bezpośrednich meczów, a drużyna Lewandowskiego i Szczęsnego wygrała oba ligowe starcia. Dlatego tylko zwycięstwo "Królewskich" nad Mallorcą przedłuży ich już i tak płonne nadzieje na obronę tytułu. Trzecie w tabeli Atletico Madryt (70 pkt) nie liczy się już w walce o pierwsze miejsce.

Lewandowski gotowy do gry

W trakcie środowej konferencji Flick podkreślał, że "Lewandowski radzi sobie dobrze i oczywiście jest gotowy do gry". Polak ostatnio wystąpił tylko przez 30 minut w przegranym meczu rewanżowym półfinału Ligi Mistrzów z Interem Mediolan.

Po niedzielnym zwycięstwie w El Clasico Barcelona pokonała Real we wszystkich czterech spotkaniach w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach, a Flick określił grę swojej drużyny jako powód do dumy.