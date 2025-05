Legia ściągnęła Oyedele z Anglii

Oyedele do Legii trafił w Manchesteru United. Piłkarz nie miał tam szans na przebicie do pierwszego zespołu i dlatego zdecydował się na grę w barwach stołecznej drużyny. 20-latek swoją grą przyciągnął uwagę selekcjonera reprezentacji Polski. Michał Probierz powołał młodego legionistę do kadry i dał mu okazję do debiutu w koszulce z orzełkiem na piersi.

Legia może dużo zarobić na transferze Oyedele

Na utalentowanego pomocnika swoje oczy zwrócił też Szachtar Donieck. Potentat ligi ukraińskiej jest zainteresowany transferem Oyedele - informuje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

"W kontrakcie Oyedele zapisana jest klauzula wykupu w wysokości sześciu milionów euro. Jak ustaliliśmy, połowa tej sumy ma trafić do Manchesteru United, który był poprzednim pracodawcą pomocnika. Rozmowy ws. transferu trwają, a Ukraińcy są skłonni aktywować wspomniany zapis. Można zastanawiać się, czy takiego ruchu będzie chciał sam piłkarz" - czytamy na Meczyki.pl.

Oyedele zdobył z Legią Puchar Polski

Oyedele w trwającym sezonie dotychczas w barwach Legii rozegrał 21 meczów. Łącznie na boisku we wszystkich rozgrywkach (Ekstraklasa, Liga Konferencji, Puchar Polski) uzbierał 1293 minuty. W tym czasie zaliczył 1 asystę. Na początku maja wraz z kolegami zespołu sięgnął po Puchar Polski, pokonując w finale rozegranym na PGE Narodowym w Warszawie Pogoń Szczecin 4:3.