Polka w niedzielę, gdy obchodzony był Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, gładko wygrała z Rosjanką Weroniką Kudermietową 6:1, 6:0.

To dla mnie ważne, żeby rosła świadomość na temat poszukiwania wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego, gdy tego potrzebujemy. Proszenie o pomoc to oznaka odwagi i siły, nie słabości. Jak napisał dziś Michael Phelps: to okej nie czuć się dobrze - napisała z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

A mój dzień był więcej niż dobry. Chciałabym dedykować moje zwycięstwo wszystkim, którzy nie czują się dobrze i dołożyć swoją cegiełkę, aby pomóc im choć trochę. Chcę przekazać moją wygraną za 3. rundę, a więc 50 tysięcy dolarów, organizacji, która niesie pomoc w obszarze zdrowia psychicznego. Możecie pomóc mi dokonać wyboru w komentarzach. Po turnieju razem z moim zespołem przejrzę Wasze propozycje, chciałabym, żebyście mieli udział w tej decyzji. I dlatego też od razu dam znać, jaką inicjatywę wesprzemy z okazji tego ważnego dnia - dodała.

W Indian Wells jej kolejną rywalką będzie Łotyszka Jelena Ostapenko.