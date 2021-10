Barty postanowiła zrezygnować z udziału w WTA Finals, aby lepiej przygotować się do pierwszego przyszłorocznego turnieju wielkoszlemowego Australian Open.

To była trudna decyzja, ale muszę dać pierwszeństwo swojemu ciału i odpocząć po sezonie - powiedziała Barty, która po raz ostatni grała we wrześniu w US Open.

Po US Open Barty wróciła do Brisbane, gdzie musiała przejść dwutygodniową kwarantannę. To samo czekałoby ją po powrocie z Guadalajary. Australijka triumfowała w poprzednim mastersie dwa lata temu w Shenzen. Ubiegłoroczny turniej został odwołany z powodu pandemii.

Według wirtualnego rankingu po wycofaniu się Barty pewne udziału w WTA Finals są: Białorusinka Aryna Sabalenka, Czeszki Barbora Krejcikova i Karolina Pliskova, Greczynka Maria Sakkari, Świątek i Hiszpanka Garbine Muguruza. Niemal pewne udziału są także Hiszpanka Paula Badosa i Tunezyjka Ons Jabeur.

Turniej w Guadalajarze rozpocznie się 10 listopada.