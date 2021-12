Największa organizacja kobiecego tenisa tradycyjnie pod koniec roku ogłasza zwycięzców w różnych kategoriach za miniony sezon. 25-letnia Barty wygrała w 2021 roku łącznie pięć turniejów. Oprócz wielkoszlemowego na kortach Wimbledonu w Londynie, również w Miami, Melbourne, Stuttgarcie i Cincinnati. To jej drugie wyróżnienie w karierze, poprzednio tytuł "WTA Player of the Year" otrzymała za 2019 rok.

Brytyjska tenisistka odkryciem roku

Odkryciem roku wybrano Brytyjkę Raducanu. 19-letnia obecnie zawodniczka triumfowała sensacyjnie w wielkoszlemowym US Open, choć jako 150. wówczas tenisistka rankingu musiała zaczynać od kwalifikacji. W trakcie całej imprezy nie przegrała seta. Ta nagroda, jak przypomniano na stronie WTA, jest dla zawodniczki, która "zadebiutowała w Top 100 (rankingu - PAP) i/lub osiągnęła znaczący sukces w sezonie 2021".

Największy postęp, według plebiscytu WTA, zrobiła Czeszka Barbora Krejcikova - triumfatorka wielkoszlemowego French Open (w singlu i deblu). Natomiast w kategorii "powrót roku" zwyciężyła doświadczona Hiszpanka Carla Suarez Navarro.