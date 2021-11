Świątek ubiegły sezon zakończyła na 17. miejscu w rankingu. W tym roku nie powtórzyła co prawda życiowego sukcesu, jakim było zwycięstwo we French Open, ale wygrała turnieje w Adelajdzie i Rzymie, co pozwoliło jej na kolejny awans.

Reklama

Magda Linette zanotowała w najnowszym rankingu minimalny spadek i jest obecnie 57., a Magdalena Fręch wypadła poza czołową "100" i zajmuje 102. miejsce. Ubiegły sezon Linette zakończyła na 40. miejscu, a Fręch na 156.

W tym roku punkty można zdobyć jeszcze w trzech turniejach niskiej kategorii WTA 125 (challengery) - w grudniu w Angers i Limoges we Francji oraz w obecnie trwającym w Montevideo.