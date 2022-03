28-letni Thiem, w przeszłości numer 3 w światowym rankingu i triumfator US Open 2020, przegrał z Argentyńczykiem Pedro Cachinem 3:6, 4:6. Austriak wielokrotnie odkładał powrót do rywalizacji z powodu kontuzji nadgarstka. Był to jego pierwszy mecz od 280 dni.

Z kolei 37-letni Wawrinka, zwycięzca trzech turniejów wielkoszlemowych - Australian Open 2014, French Open 2015, US Open 2016 - i także były numer 3 w klasyfikacji ATP, uległ Szwedowi Eliasowi Ymerowi 2:6, 4:6. Szwajcar pauzował od ponad roku, lecząc kontuzję stopy.