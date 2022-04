Mouratoglou poinformował o planach trenowania z Halep, w pełnym wymiarze czasu, w czwartek. Francuz nie pracował w tej roli od prawie roku - od tego czasu 40-letnia Serena Williams nie występowała w cyklu WTA. Nie wiadomo na razie, jaka będzie tenisowa przyszłość tej słynnej tenisistki.

W ciągu ostatnich ośmiu miesięcy zdałem sobie sprawę, jak bardzo tęskniłem za coachingiem. To pasja mojego życia i nadal czuję, że mam tak wiele do zaoferowania - przyznał 51-letni Mouratoglou w oświadczeniu.

Simona przybyła do Akademii Mouratoglou przed Indian Wells. Wpadłem na kilka jej treningów, obserwowałem jej zajęcia. Wkrótce potem zapytała mnie, czy jestem w stanie ją trenować. Mam dla niej najwyższy szacunek, ale wtedy nie wchodziło to w rachubę. Kilka tygodni później rozmawiałem z Sereną i otworzyły mi się drzwi, przynajmniej na krótką metę, do pracy z kimś innym - dodał.

30-letnia Halep, obecnie 20. w światowym rankingu, ale w przeszłości liderka tej listy, to dwukrotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych (French Open 2018, Wimbledon 2019).

W marcu Rumunka dotarła do półfinału w Indian Wells, gdzie przegrała z Igą Świątek, późniejszą triumfatorką. Następnie - z powodu kontuzji uda - wycofała się przed drugą rundą turnieju w Miami (również wygranego przez Świątek) i do tej pory pauzuje.