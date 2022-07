Serena Williams i Novak Djokovic znaleźli się na opublikowanej w środę liście startowej turnieju US Open w Nowym Jorku, mimo że, w przypadku serbskiego tenisisty, brak szczepienia przeciwko COVID-19 może mu przeszkodzić we wjeździe do Stanów Zjednoczonych.

40-letnia Amerykanka, sześciokrotna triumfatorka US Open, stara się zdobyć 24. wielkoszlemowy tytuł i wyrównać rekord Australijki Margaret Court. Swój ostatni turniej Wielkiego Szlema wygrała w styczniu 2017 roku w Australian Open. 28 czerwca odpadła już w pierwszej rundzie Wimbledonu, pokonana przez Francuzkę Harmony Tan. Reklama Z kolei 34-letni Djokovic, który triumfował w Wimbledonie, zdobywając 21. tytuł wielkoszlemowy, będzie mógł wystąpić w Nowym Jorku pod warunkiem przyjęcia szczepionki. Nie spełnił go w styczniu w Australii i nie został dopuszczony do startu. 12 tysięcy podpisów pod petycją ws. dopuszczenia Djokovica do gry w US Open Zobacz również US Open nie wymaga szczepień od zawodników, ale będzie respektować stanowisko rządu amerykańskiego, dotyczące wjazdu do USA osób, które nie są obywatelami amerykańskimi i nie są zaszczepieni - poinformowało Amerykańskie Stowarzyszenie Tenisowe (USTA). W sprawie dopuszczenia do gry w Nowym Jorku Djokovica trwa akcja zbierania podpisów wśród kibiców. Reklama Na tym etapie pandemii nie ma absolutnie żadnego powodu, aby nie pozwolić Djokovicowi na grę w US Open 2022 - napisano w petycji skierowanej do USTA, która w internecie pojawiła się 21 czerwca. Jej autorzy wzywają rząd USA i kierownictwo USTA do podjęcia działań, które "umożliwią grę najlepszej rakiecie świata". Do tej pory petycję podpisało prawie 12 tysięcy osób. Serb zapowiadał wielokrotnie, że jest gotowy zrezygnować z gry w turniejach Wielkiego Szlema, jeżeli będzie zmuszany do zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Tegoroczny US Open rozpocznie się 29 sierpnia. Tytułów mają bronić Brytyjka Emma Raducanu oraz Rosjanin Daniił Miedwiediew. Michał Ignasiewicz Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję