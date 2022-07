27-letni Australijczyk grecko-malezyjskiego pochodzenia turniejem ATP 250 w Atlancie miał rozpocząć przygotowania do wielkoszlemowego US Open. W pierwszej rundzie czekał na niego Niemiec Peter Gojowczyk, jednak do spotkania nie doszło.

Przede wszystkim chciałbym przekazać, iż jestem załamany tym, że nie mogę dzisiaj zagrać. Jak wiecie już raz wygrałem ten turniej, a do tego ostatnio prezentowałem najlepszy tenis w karierze - przekazał w internetowym nagraniu Kyrgios, który triumfował w Atlancie w 2016 roku, odnosząc jedno z siedmiu zwycięstw w imprezach ATP.

Chciałem wyjść na kort i zrobić show, ale niestety nie jestem w stanie. Nie mógłbym dać z siebie wszystkiego - dodał Kyrgios i jednocześnie wyraził nadzieję, że być może uda mu się kontynuować rywalizację w mniej wymagającym turnieju deblowym.

Wraz ze swoim rodakiem Thanasim Kokkinakisem, z którym w lutym wygrali wielkoszlemowy Australian Open w Melbourne, awansowali już do ćwierćfinału.

