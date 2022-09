Iwaszka w światowym rankingu zajmuje 73. miejsce. Najwyżej w karierze - na 40. pozycji - sklasyfikowany był w czerwcu. W imprezach rangi ATP Hurkacz mierzył się z nim wcześniej dwa razy. W 2018 roku w Waszyngtonie górą był Polak, a rok później w Pune w Indiach wygrał Białorusin. W pierwszej rundzie Hurkacz gładko wygrał z Niemcem Oscarem Otte 6:4, 6:2, 6:4. Polak zaprezentował wówczas bardzo solidny tenis - świetnie serwował i popełniał mało niewymuszonych błędów. Tym razem jednak w każdym elemencie prezentował się gorzej.

Reklama

W pierwszym secie Hurkacz dał się przełamać

W pierwszym secie do stanu 3:3 obaj tenisiści wygrywali gemy przy swoim serwisie. W siódmym jednak Hurkacz dał się przełamać i ostatecznie to zadecydowało o wygranej Iwaszki w pierwszej partii 6:4. Druga zakończyła się takim samym wynikiem, ale na korzyść Polaka. Przełamać Iwaszkę udało mu się w dziesiątym gemie.

Trzeciego seta Hurkacz zaczął źle - od przegrania gema przy własnym podaniu. Później jednak przełamanie udało mu się odrobić i o losach partii decydował tie-break. Po świetnej końcówce Białorusin wygrał go 7-5. Początek czwartego seta także należał do Iwaszki, który szybko objął prowadzenie 3:0. Polak do końca ambitnie walczył i nawet w ostatnim gemie miał dwie okazje na odrobienie przełamania. Białorusin wyszedł jednak z opresji i chwilę później wykorzystał pierwszą piłkę meczową. Spotkanie trwało nieco ponad trzy godziny.

Reklama

Hurkacz nigdy nie przebrnął drugiej rundy US Open

Hurkacz miał 41 zagrań kończących, a rywal 33. Polak popełnił 59 niewymuszonych błędów wobec 53 Iwaszki, a także miał pięć podwójnych błędów, natomiast Białorusin sześć.

Hurkacz posłał 13 asów - to o pięć mniej niż w znacznie krótszym spotkaniu z Otte.

25-letni wrocławianin nigdy nie przebrnął drugiej rundy US Open. W drugiej rundzie przegrywał również w 2018, 2020 i 2021 roku. W 2019 uległ w meczu otwarcia.

Porażka podopiecznego Craiga Boyntona oznacza, że w grze pojedynczej z reprezentantów Polski pozostała już tylko Iga Świątek. Liderka światowego rankingu w sobotę w 3. rundzie zmierzy się z Amerykanką Lauren Davis.

Wynik meczu 2. rundy singla mężczyzn:

Ilja Iwaszka (Białoruś) - Hubert Hurkacz (Polska, 8) 6:4, 4:6, 7:6 (7-5), 6:3.(PAP)

wkp/