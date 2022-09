Poniżej przykładowe wpisy, którymi gwiazdy podsumowują karierę legendarnej tenisistki:

Oprah Winfrey, afroamerykańska gwiazda telewizyjna napisała: 25 lat. Mistrzyni. Bohaterka. Wieczna legenda!”. Tiger Woods, jeden z największych golfistów w historii: "Jesteś najwspanialsza na kortach i poza nimi. Dziękujemy za inspirowanie nas wszystkich do realizacji naszych marzeń. Kocham cię siostrzyczko!!!!!!

Michelle Obama, była Pierwsza Dama Stanów Zjednoczonych: Gratuluję niesamowitej kariery, Sereno Williams! Jakie to szczęście, że mogliśmy obserwować, jak młoda dziewczyna z Compton wyrasta na jedną z największych sportsmenek wszechczasów. Jestem z ciebie dumna, przyjaciółko i nie mogę się doczekać, aby zobaczyć jak będziesz nadal przekształcać życie dzięki swoim talentom.

LeBron James, supergwiazda koszykówki, czterokrotny mistrz NBA: To był zaszczyt śledzić twoją podróż. Chcę ci tylko podziękować za bycie inspiracją dla tak wielu ludzi.

Magic Johnson, legenda koszykówki i NBA: Gratulacje dla Sereny za inspirującą karierę! Pamiętam, jak mówiłaś o zostaniu liderem biznesu. Teraz nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jak rozwijasz się w biznesie!

Michael Phelps, wielokrotny złoty medalista olimpijski w pływaniu: Miło było zobaczyć, jak Serena nie tylko zmieniła tenis, ale, co ważniejsze, jak pomogła wzmocnić pozycję następnego pokolenia. Jej osiągnięcia w tenisie to jedno, ale jedną z rzeczy, które najbardziej w niej podziwiam, jest to, że nigdy się nie poddaje, zarówno na boisku, jak i poza nim.

Coco Gauff, Afroamerykanka, wielki talent tenisa: Serena, DZIĘKUJĘ. To dzięki Tobie wierzę w to marzenie. Mówię dziękuję, dziękuję, dziękuję, GOAT (najlepsza zawodniczka wszechczasów - PAP)!

Billie Jean King, była mistrzyni tenisa i działaczka na rzecz równości płci: Jej niesamowita kariera zapisała się w historii tenisa. A jednak jej największy wkład może jeszcze nadejść. Dziękuję Sereno Williams. Twoja podróż trwa.

Andy Roddick, były zwycięzca US Open: Kocham cię Sereno Williams. To była ogromna przyjemność patrzeć, jak stajesz się tym, kim jesteś. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, co zrobisz dalej. Dziękuję, stara przyjaciółko.

Nike, sprzętowy partner Sereny i dostawca jej najnowszego stroju, zaprojektowanego przez Virgila Abloha: Czasami po prostu musisz być sobą, aby zmienić świat. Dziękujemy Serenie za przekształcenie tenisa dla tak wielu ludzi.