Rozstawiony z numerem drugim Rafael Nadal pokonał Richarda Gasqueta 6:0, 6:1, 7:5 i awansował do 1/8 finału wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Hiszpański tenisista do zwycięstwa potrzebował nieco ponad dwie godziny.

W dwóch poprzednich rundach triumfator 22 imprez wielkoszlemowych przegrywał pierwszego seta. Tym razem spotkanie zaczął bardzo mocno i w inauguracyjnej partii nie oddał rywalowi gema. To było 18. spotkanie tych tenisistów w imprezie rangi ATP i... 18. zwycięstwo Nadala.

Kolejnym rywalem Hiszpana będzie rozstawiony z numerem 22. Amerykanin Frances Tiafoe.