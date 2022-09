Mecz 10. w rankingu WTA Muguruzy z Kvitovą od początku był wyrównany i zacięty. Pierwszy set padł łupem Hiszpanki (7:5), której zwycięstwo dało przełamanie rywalki w końcówce. W drugiej partii to Czeszka (6:3) zanotowała jedno przełamanie, co pozwoliło jej doprowadzić do remisu.

Decydująca partia była równie zacięta co pierwsza, a o wyniku decydował tie-break. W nim po długiej walce minimalnie lepsza okazała się Kvitova (12-10). Czwarta runda to dla niej najlepszy wynik w wielkoszlemowym turnieju w tym roku.

W drugim spotkaniu tej sesji w Nowym Jorku trzecia najwyżej rozstawiona tenisistka, która pozostała w rywalizacji, Pegula zmierzyła się z 142. w rankingu WTA Yue. Pierwszą partię zdecydowanie wygrała Amerykanka 6:2, co zwiastowało szybki koniec meczu.

Chinka zdołała jednak wyrównać wynik w drugim secie, zwyciężając po tie-breaku 8-6. To jedynie dodatkowo zmotywowało Pegulę, która w decydującej odsłonie nie pozwoliła rywalce nawet na wygranie jednego gema.

Kvitova w 1/8 finału zagra właśnie z Pegulą. Amerykanka zameldowała się w czwartej rundzie jako druga najwyżej rozstawiona tenisistka po Ons Jabeur. W nocy czasu polskiego może do nich dołączyć liderka światowego rankingu Iga Świątek, która zagra z inną reprezentantką USA Lauren Davis.