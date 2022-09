Łącznie z kwalifikacjami na nowojorskich kortach w singlu, deblu i mikście zaprezentowało się jedenaścioro biało-czerwonych, niektórzy w więcej niż jednej konkurencji

Drugi w zestawieniu jest Hubert Hurkacz - 121 tys. dol. po odpadnięciu w drugiej rundzie gry pojedynczej.

Najmniej zarobiła natomiast Katarzyna Piter. Po porażce w pierwszej rundzie debla otrzymała 10 650 dolarów.

60,1 mln dolarów to najwyższa pula nagród spośród wszystkich czterech turniejów wielkoszlemowych w tym sezonie. Budżet premiowy w Australian Open wyniósł ok. 52 mln USD, a we French Open i Wimbledonie ok. 49 mln.

