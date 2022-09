Wśród powołanych zawodników są: Kamil Majchrzak, Kacper Żuk, Łukasz Kubot, Jan Zieliński i debiutujący w kadrze junior Olaf Pieczkowski.

Nasz skład na mecz w Inowrocławiu to ciekawa mieszanka. Zobaczymy Łukasza Kubota, byłego najlepszego deblistę świata i dwukrotnego zwycięzcę turniejów Wielkiego Szlema. Łukasz wystąpi w parze z Jankiem Zielińskim, który coraz wyżej pnie się w rankingu ATP w grze podwójnej. Zagrają dwaj doświadczeni zawodnicy, czyli Kamil Majchrzak i Kacper Żuk. Dołączy do nich młody i bardzo perspektywiczny Olaf Pieczkowski, który chociaż jest wciąż juniorem, to ostatnio osiąga dobre wyniki w seniorskim Tourze – wyjaśnił Fyrstenberg, były szósty deblista świata oraz finalista US Open i ATP Finals (2011), cytowany w komunikacie PZT.

Zieliński w parze z Hugo Nysem z Monako powalczy we wtorek ok. 17.00 czasu polskiego o miejsce w ćwierćfinale wielkoszlemowego US Open, a ich rywalami będą najwyżej rozstawieni Amerykanin Rajeev Ram i Brytyjczyk Joe Salisbury. Natomiast Pieczkowski startuje w Nowym Jorku w rywalizacji juniorów.

Powołania na wrześniowy mecz w Pucharze Davisa otrzymali wszyscy najlepsi polscy tenisiści w singlu i deblu, także Hubert Hurkacz i Szymon Walków. I wszyscy wyrazili chęć przyjazdu do Inowrocławia, jednak tuż przed ogłoszeniem oficjalnego składu doszło do zmian.

Rozmawiałem z Hubertem. Porażka w drugiej rundzie US Open była dla niego rozczarowująca i po niej zmienił najbliższe plany startowe. Uznał, że musi teraz trochę odpocząć i porządnie przygotować się do kolejnych turniejów w Monte Carlo, także w ten sposób otworzył szansę na debiut w reprezentacji młodemu zawodnikowi. Dla Olafa będzie to ogromne przeżycie i dość ważny krok na etapie przechodzenia od gry wśród juniorów do startów w seniorskim Tourze. Natomiast w deblu, po intensywnych rozmowach z Łukaszem i chłopakami doszliśmy do wniosku, że optymalnym duetem do wystawienia w meczu będzie para Kubot-Zieliński, tym bardziej, że Janek prezentuje ostatnio bardzo wysoką formę – dodał kapitan reprezentacji Polski.

Reprezentacja Polski wróci do Inowrocławia po ponad 10-letniej przerwie. W 2012 roku w Hali OSiR pokonała Estonię 4:1. Wówczas Fyrstenberg jako zawodnik wystąpił w parze z Marcinem Matkowskim i zdobył zwycięski punkt na 3:0. Dzień później poniósł porażkę w singlu z liderem zespołu przyjezdnego Jurgenem Zoppem. Wówczas zwycięstwa w grze pojedynczej odnieśli Kubot i dwa Jerzy Janowicz.

Stawką najbliższego meczu będzie prawo gry w przyszłorocznej fazie play off o miejsce w Grupie Światowej I, stanowiącej bezpośrednie zaplecze elity. Dwudniowa rywalizacja rozpocznie się w piątek 16 września o godzinie 15. dwoma meczami singlowymi. Natomiast w sobotę 17 września o godz. 11. najpierw na kort wyjdą pary deblowe, a następnie zaplanowane są dwa spotkania w grze pojedynczej.