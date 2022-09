Nadal, 22-krotny zwycięzca imprez wielkoszlemowych, co jest rekordem, doznał pierwszej w tym roku porażki w imprezie tej rangi. Po triumfach w Australian Open i French Open wycofał się przed półfinałem Wimbledonu z powodu kontuzji mięśni brzucha.

Zakończeniu uległa także seria Hiszpana, który w swoich 16 poprzednich Wielkich Szlemach docierał co najmniej do ćwierćfinału.

To było trzecie spotkanie tych tenisistów w imprezie rangi ATP i pierwsze zwycięstwo Tiafoe.

Nawet nie wiem, co teraz powiedzieć. Jestem więcej niż szczęśliwy. Jestem na skraju płaczu. Nie mogę w to uwierzyć. On jest jednym z najlepszych zawodników wszechczasów. Zagrałem dziś niesamowicie, ale nie dociera do mnie, co się stało - powiedział Tiafoe na korcie.

24-latek po raz pierwszy w karierze dotarł do ćwierćfinału US Open. W dwóch poprzednich edycjach odpadał w 1/8 finału.

Kolejnym rywalem Amerykanina będzie rozstawiony z numerem dziewiątym Andriej Rublow. Rosjanin wygrał z Brytyjczykiem Cameronem Norrie (nr 7.) 6:4, 6:4, 6:4.