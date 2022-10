Wpis do tenisowych kronik zapewnił mu awans do ćwierćfinału turnieju Napoli Cup, w którym przegrał jednak z Amerykaninem Michaelem McDonaldem.

Myślę, że to była długa droga, by zameldować się w Top 100. Jestem szczęśliwy. Dla mnie to był mały krok, bo awans dały mi dwa mecze rozegrane jednego dnia, ale dla chińskiego tenisa to wielki krok - powiedział.

Porażka w ćwierćfinale w Neapolu oznacza, że na razie Zhang nie zdołał wyrównać najlepszego osiągnięcia chińskiego tenisisty w Erze Open (od 1968 r.), czyli awansu półfinału turnieju singlistów. Uczynił to w 1995 roku w Seulu, Pan Bing.