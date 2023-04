To już drugi turniej ATP w ostatnim czasie, z którego Nadal się wycofał. Na początku kwietnia zrezygnował z Masters 1000 w Monte-Carlo, gdzie - jak wcześniej zapewniał - miał nadzieję wrócić do rywalizacji.

Reklama

"Nie czuję się gotowy do gry. Będę spokojnie kontynuował przygotowania do powrotu do rywalizacji w pełni formy" - napisał na Twitterze 36-letni Hiszpan, obecnie 15. zawodnik na świecie w rankingu ATP.

Reklama

Były lider rankingu ATP Nadal od pewnego czasu walczy z kontuzją stawu biodrowego, która dokucza mu od Australian Open. W pierwszym tegorocznym turnieju wielkoszlemowym odpadł w drugiej rundzie.

Nadal w tym roku z powodu kontuzji nie wystartował już w turniejach ATP 1000 w Indian Wells, Miami i Monte Carlo. Długa przerwa w grze spowodowała, że po raz pierwszy od 912 tygodni wypadł z czołowej dziesiątki zestawienia.